В 1 сезоне 4 серии сериала «Тед Лассо» новый тренер пытается помирить ключевых игроков Джейми и Роя после очередного поражения. Кили предлагает бойфренду расстаться, а Ребекка впервые проводит благотворительное мероприятие отдельно от бывшего мужа.
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