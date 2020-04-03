Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Рассказы из Петли Сезоны Сезон 1 Серия 7

Рассказы из Петли 2020 7 серия 1 сезон

7.9 Оцените
10 голосов
Петля
Сезон 1 / Серия 1 3 апреля 2020
Перемещение
Сезон 1 / Серия 2 3 апреля 2020
Стазис
Сезон 1 / Серия 3 3 апреля 2020
Эхо сфера
Сезон 1 / Серия 4 3 апреля 2020
Контроль
Сезон 1 / Серия 5 3 апреля 2020
Параллели
Сезон 1 / Серия 6 3 апреля 2020
Враги
Сезон 1 / Серия 7 3 апреля 2020
Дом
Сезон 1 / Серия 8 3 апреля 2020
О чем серия

В 1 сезоне 7 серии сериала «Рассказы из петли» молодой парень оказывается брошен своими друзьями на необитаемом острове. Путешествие, полное загадок, заставляет юношу сделать чудовищное открытие и столкнуться с необычным существом.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Супермен
Супермен 14 комментариев
Как приручить дракона
Как приручить дракона 32 комментария
Герои анекдотов
Герои анекдотов 5 комментариев
Италия или Франция, Габриэль или Марчелло? В Сеть просочились подробности 5 сезона «Эмили в Париже»
«Сделайте, как в “Первом отделе”»: «Фишера» продлили — и у зрителей есть несколько вариантов развития событий
Маньяк написал о своих преступлениях книгу — а теперь вышел сериал: в «Дыме» показана правда, в которую не хочется верить
«Остается у разбитого корыта»: почему Линетт из «Отчаянных домохозяек» пожертвовала карьерой ради семьи — объясняет психолог
$49 млн за 4 дня: новый «Истребитель демонов» побил очередной важный рекорд — зрители из России уже завидуют японцам
«Выделялась скулами и губами алого цвета»: ИИ создал портрет Махидевран по историческим описаниям — сценаристы все же не промахнулись (фото)
Целых 4 героя «Великолепного века» — чистая фантазия сценаристов: их придумали ради интриги и рейтингов
«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны
На ком женится Орхан Бей в сериале «Основание: Осман»? Увы, это не та, кого герой искренне любил
Самый кассовый фильм о Джеймсе Бонде по-прежнему занимает топовые позиции в стриминговых чартах — спустя 13 лет после премьеры
«Яркая картинка про людей в трико»: критик посмотрел «Фантастическую четверку» — объяснил, почему ждать чуда от Marvel не стоит
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше