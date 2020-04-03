В 1 сезоне 6 серии сериала «Рассказы из петли» во время починки трактора молодой мужчина совершенно неожиданно обнаруживает портал в параллельное измерение. Герой отправляется в неизведанную реальность в поисках любимого человека.
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