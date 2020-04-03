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Рассказы из Петли 2020 5 серия 1 сезон

6.6 Оцените
10 голосов
Петля
Сезон 1 / Серия 1 3 апреля 2020
Перемещение
Сезон 1 / Серия 2 3 апреля 2020
Стазис
Сезон 1 / Серия 3 3 апреля 2020
Эхо сфера
Сезон 1 / Серия 4 3 апреля 2020
Контроль
Сезон 1 / Серия 5 3 апреля 2020
Параллели
Сезон 1 / Серия 6 3 апреля 2020
Враги
Сезон 1 / Серия 7 3 апреля 2020
Дом
Сезон 1 / Серия 8 3 апреля 2020
О чем серия

В 1 сезоне 5 серии сериала «Рассказы из петли», желая уберечь собственную семью, мужчина делает крайне необычный выбор. Будучи тревожным отцом семейства, он приобретает у незнакомки управляемого робота, надеясь таким образом защитить дочь и жену.

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