В 1 сезоне 5 серии сериала «Рассказы из петли», желая уберечь собственную семью, мужчина делает крайне необычный выбор. Будучи тревожным отцом семейства, он приобретает у незнакомки управляемого робота, надеясь таким образом защитить дочь и жену.
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