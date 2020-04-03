В 1 сезоне 1 серии сериала «Рассказы из петли», вернувшись из школы, Лоретта обнаруживает, что ее дом пропал. На месте девочка находит лишь необычный черный камень. Она встречает мальчика Коула, с которым вскоре начинает исследовать Петлю.
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