В 1 сезоне 8 серии сериала «Так далеко, так близко» Анастасия, Алина и Александр пытаются укрыться от преследователей на заимке. Гришин обнаруживает беглецов с помощью жучка на пиджаке журналистки. Один из лейтенантов Петра ранит в лесу Дмитрия.