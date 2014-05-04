В 1 сезоне 8 серии сериала «Так далеко, так близко» Анастасия, Алина и Александр пытаются укрыться от преследователей на заимке. Гришин обнаруживает беглецов с помощью жучка на пиджаке журналистки. Один из лейтенантов Петра ранит в лесу Дмитрия.
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