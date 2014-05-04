В 1 сезоне 6 серии сериала «Так далеко, так близко» после поджога лейтенантами сруба Николки староверы надеются, что Александр скоро покинет деревню. Алина приезжает к возлюбленному в Заболотное и рассказывает, что его ищет капитан Чехлов.