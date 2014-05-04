В 1 сезоне 5 серии сериала «Так далеко, так близко» Алина узнает, что Александр был ранен. Чехлов с сообщником отправляется на поиски Лещева в староверческое село. Анастасия из-за отсутствия документов оказывается в полицейском участке.
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