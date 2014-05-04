В 1 сезоне 3 серии сериала «Так далеко, так близко» Анастасия с сыном и раненым Лещевым возвращаются в родную деревню. Дед Степан пытается выходить капитана, а полковник Пушкарь передает дело об убийстве журналиста Варгина оперативнику Чехлову.