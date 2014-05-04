В 1 сезоне 2 серии сериала «Так далеко, так близко» Ваня узнает убийцу Варгина среди оперативников в полицейском участке. Настя с сыном остаются пожить у журналистки Алины, возлюбленной Лещева, пока капитан занимается расследованием.
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