В 1 сезоне 2 серии сериала «Так далеко, так близко» Ваня узнает убийцу Варгина среди оперативников в полицейском участке. Настя с сыном остаются пожить у журналистки Алины, возлюбленной Лещева, пока капитан занимается расследованием.