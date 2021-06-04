В 1 сезоне 8 серии сериала «Мальчик с оленьими рогами», узнав правду о своем рождении, Гас убегает от Мишки и Здоровяка. Генерал шантажирует Ади, чтобы тот сделал для него лекарство. Гас оказывается в плену у Эббота.
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