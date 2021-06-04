В 1 сезоне 3 серии сериала «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами» Здоровяк хочет отправить Гаса своей дорогой и находит способ спрятать его у всех на виду. Сингхи приходят на вечеринку к соседям, но она принимает ужасный оборот.