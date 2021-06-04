В 1 сезоне 1 серии сериала «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами» детство Гаса проходит в домике в глухом лесу вместе с папой. Здесь он учится секретам выживания и узнает об опасностях, таящихся во внешнем мире.
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