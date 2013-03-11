В 6 сезоне 9 серии сериала «Сваты» Сан Саныч уговаривает семью провести время на загородной турбазе. По невероятному совпадению, именно в эти дни там проходит студенческий слет турклуба «Романтика», на котором Беркович обязан присутствовать.