В 6 сезоне 6 серии сериала «Сваты» Валентина и Ольга вместе с близнецами отправляются в круиз. Беркович с Иваном Степановичем решают посетить последний матч Чемпионата Европы по футболу, но сначала им придется отпроситься у Кати и Жени.