В 6 сезоне 6 серии сериала «Сваты» Валентина и Ольга вместе с близнецами отправляются в круиз. Беркович с Иваном Степановичем решают посетить последний матч Чемпионата Европы по футболу, но сначала им придется отпроситься у Кати и Жени.
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