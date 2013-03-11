В 6 сезоне 11 серии сериала «Сваты» герои сталкиваются с новой проблемой: наступает первое сентября — день большой скидки на кондиционеры, и Валентина Петровна срочно отправляется в магазин. Монтаж устройства выявляет серьезные недочеты проводки.
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