В 6 сезоне 10 серии сериала «Сваты» жизнь подкидывает Митяю очередной сюрприз: на этот раз в лице его тещи, Виктории Викторовны. Появление в Кучугурах матери Ларисы переворачивает все с ног на голову, ведь она умоляет дочь вернуться в Крым.