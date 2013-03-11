В 6 сезоне 10 серии сериала «Сваты» жизнь подкидывает Митяю очередной сюрприз: на этот раз в лице его тещи, Виктории Викторовны. Появление в Кучугурах матери Ларисы переворачивает все с ног на голову, ведь она умоляет дочь вернуться в Крым.
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