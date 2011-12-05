В 5 сезоне 5 серии сериала «Сваты» сваты решают на лето остановиться в доме Ольги. Она хочет самостоятельно заняться воспитанием Жени и близнецов, однако ее стиль, основанный на правилах демократии, не увенчался успехом.
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