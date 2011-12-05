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Сваты 5 сезон 5 серия смотреть онлайн

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Все серии 5 сезона «Сваты»
Эпизод 1
Сезон 5 / Серия 1 5 декабря 2011
Эпизод 2
Сезон 5 / Серия 2 5 декабря 2011
Эпизод 3
Сезон 5 / Серия 3 6 декабря 2011
Эпизод 4
Сезон 5 / Серия 4 6 декабря 2011
Эпизод 5
Сезон 5 / Серия 5 7 декабря 2011
Эпизод 6
Сезон 5 / Серия 6 7 декабря 2011
Эпизод 7
Сезон 5 / Серия 7 8 декабря 2011
Эпизод 8
Сезон 5 / Серия 8 8 декабря 2011
Эпизод 9
Сезон 5 / Серия 9 12 декабря 2011
Эпизод 10
Сезон 5 / Серия 10 13 декабря 2011
Эпизод 11
Сезон 5 / Серия 11 14 декабря 2011
Эпизод 12
Сезон 5 / Серия 12 15 декабря 2011
Эпизод 13
Сезон 5 / Серия 13 19 декабря 2011
Эпизод 14
Сезон 5 / Серия 14 20 декабря 2011
Эпизод 15
Сезон 5 / Серия 15 21 декабря 2011
Эпизод 16
Сезон 5 / Серия 16 22 декабря 2011
О чем cерия

В 5 сезоне 5 серии сериала «Сваты» сваты решают на лето остановиться в доме Ольги. Она хочет самостоятельно заняться воспитанием Жени и близнецов, однако ее стиль, основанный на правилах демократии, не увенчался успехом.

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