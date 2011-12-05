В 5 сезоне 16 серии сериала «Сваты» близится конец лета, а вместе с ним и день рождения Жени. Все члены семьи ломают голову, как же отметить шестнадцатилетие девушки так, чтобы ей все понравилось. Однако они забывают спросить, чего хочет сама Женя.
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