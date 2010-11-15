В 4 сезоне 13 серии сериала «Сваты» изгнанный Митяй переезжает на пляж и начинает зарабатывать на билет домой, но Юрий убеждает его, что стоит побороться за свою любовь. Митяй начинает добиваться прощения Ларисы, его жизнь постепенно налаживается.
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