В 4 сезоне 1 серии сериала «Сваты» герои отправляются в Турцию, получив приглашение от детей. Несмотря на прелести турецкого сервиса, Иван замечает странное поведение Ковалевых. Он решает раскрыть интригу и выяснить, что же они скрывают.