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Сваты 4 сезон 1 серия смотреть онлайн

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Все серии 4 сезона «Сваты»
Эпизод 1
Сезон 4 / Серия 1 15 ноября 2010
Эпизод 2
Сезон 4 / Серия 2 16 ноября 2010
Эпизод 3
Сезон 4 / Серия 3 18 ноября 2010
Эпизод 4
Сезон 4 / Серия 4 22 ноября 2010
Эпизод 5
Сезон 4 / Серия 5 23 ноября 2010
Эпизод 6
Сезон 4 / Серия 6 24 ноября 2010
Эпизод 7
Сезон 4 / Серия 7 25 ноября 2010
Эпизод 8
Сезон 4 / Серия 8 29 ноября 2010
Эпизод 9
Сезон 4 / Серия 9 30 ноября 2010
Эпизод 10
Сезон 4 / Серия 10 1 декабря 2010
Эпизод 11
Сезон 4 / Серия 11 2 декабря 2010
Эпизод 12
Сезон 4 / Серия 12 2 декабря 2010
Эпизод 13
Сезон 4 / Серия 13 6 декабря 2010
Эпизод 14
Сезон 4 / Серия 14 7 декабря 2010
Эпизод 15
Сезон 4 / Серия 15 8 декабря 2010
Эпизод 16
Сезон 4 / Серия 16 9 декабря 2010
О чем cерия

В 4 сезоне 1 серии сериала «Сваты» герои отправляются в Турцию, получив приглашение от детей. Несмотря на прелести турецкого сервиса, Иван замечает странное поведение Ковалевых. Он решает раскрыть интригу и выяснить, что же они скрывают.

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