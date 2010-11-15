В 4 сезоне 1 серии сериала «Сваты» герои отправляются в Турцию, получив приглашение от детей. Несмотря на прелести турецкого сервиса, Иван замечает странное поведение Ковалевых. Он решает раскрыть интригу и выяснить, что же они скрывают.
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