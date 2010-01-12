Во 2 сезоне 6 серии сериала «Выжившие» Фиона Дуглас усердно работает над вакциной. Ученая рассказывает Эбби, что у Питера такой же иммунитет, как у нее. Оказывается, мальчик в лаборатории вместе с Уиттакером, но они уже ушли.
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