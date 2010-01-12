Во 2 сезоне 5 серии сериала «Выжившие» Глен отправляется за своей женой. У него есть только одна зацепка о ее местонахождении. Мистер Стивенс окончательно сходит с ума и кончает с собой. Остальная часть группы внезапно находит нескольких выживших.