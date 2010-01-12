Во 2 сезоне 4 серии сериала «Выжившие» семья готовится освободить невинных пленных Тома и Грега, которых заперли в шахте. Но как это сделать, когда за каждым шагом пристально следят и нельзя доверять никому?
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