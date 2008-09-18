В 4 сезоне 21 серии сериала «Сверхъестественное» Бобби и Дин вынуждены всерьез бороться с зависимостью Сэма от демонической крови. Дину ничего не остается, кроме как довериться ангелам, чтобы не отдавать Сэма демоническим силам.
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