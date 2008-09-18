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Киноафиша Сериалы Сверхъестественное Сезоны Сезон 4 Серия 21

Сверхъестественное 2005 - 2020 21 серия 4 сезон

8.7 Оцените
10 голосов
Все серии 4 сезона «Сверхъестественное»
Воскрешение Лазаря
Сезон 4 / Серия 1 18 сентября 2008
Ты там, Бог? Это я... Дин Винчестер
Сезон 4 / Серия 2 25 сентября 2008
В начале
Сезон 4 / Серия 3 2 октября 2008
Mетаморфозы
Сезон 4 / Серия 4 9 октября 2008
Фильм для монстра
Сезон 4 / Серия 5 16 октября 2008
Желтая лихорадка
Сезон 4 / Серия 6 23 октября 2008
Великая Тыква, Сэм Винчестер
Сезон 4 / Серия 7 30 октября 2008
Исполнение желаний
Сезон 4 / Серия 8 6 ноября 2008
Я знаю, что вы сделали прошлым летом
Сезон 4 / Серия 9 13 ноября 2008
Рай и Ад
Сезон 4 / Серия 10 20 ноября 2008
Семейные ценности
Сезон 4 / Серия 11 15 января 2009
Крис Энджел - душегуб
Сезон 4 / Серия 12 22 января 2009
Снова в школу
Сезон 4 / Серия 13 29 января 2009
Секс и Насилие
Сезон 4 / Серия 14 5 февраля 2009
Смерть берет выходной
Сезон 4 / Серия 15 12 марта 2009
На острие булавки
Сезон 4 / Серия 16 19 марта 2009
Эта кошмарная жизнь
Сезон 4 / Серия 17 26 марта 2009
Монстр в конце книги
Сезон 4 / Серия 18 2 апреля 2009
Бросок Акулы
Сезон 4 / Серия 19 23 апреля 2009
Вознесение
Сезон 4 / Серия 20 30 апреля 2009
Когда спадают оковы
Сезон 4 / Серия 21 7 мая 2009
Пробуждение Люцифера
Сезон 4 / Серия 22 14 мая 2009
О чем cерия

В 4 сезоне 21 серии сериала «Сверхъестественное» Бобби и Дин вынуждены всерьез бороться с зависимостью Сэма от демонической крови. Дину ничего не остается, кроме как довериться ангелам, чтобы не отдавать Сэма демоническим силам.

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