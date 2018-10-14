Что смешного в истине, справедливости и американском пути?
Сезон 4 / Серия 133 марта 2019
Встать и высказаться
Сезон 4 / Серия 1410 марта 2019
О где же ты, брат?
Сезон 4 / Серия 1517 марта 2019
Дом Л
Сезон 4 / Серия 1624 марта 2019
Всё о Еве
Сезон 4 / Серия 1731 марта 2019
Преступление и наказание
Сезон 4 / Серия 1821 апреля 2019
Американская Сновидица
Сезон 4 / Серия 1928 апреля 2019
Настоящая мисс Тессмахер, пожалуйста, встаньте
Сезон 4 / Серия 205 мая 2019
Красная заря
Сезон 4 / Серия 2112 мая 2019
Поиски мира
Сезон 4 / Серия 2219 мая 2019
О чем серия
В 4 сезоне 22 серии сериала «Супергерл» Лекс вызывает свою сестру и Лиллиан в Белым дом, где уже успел хорошо устроиться. Параллельно Кара понимает, что у нее появился шанс избавиться от противника. Она может сделать это с помощью западной прессы.
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