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Киноафиша Сериалы Супергерл Сезоны Сезон 4 Серия 22

Супергерл 2015 - 2021 22 серия 4 сезон

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Все серии 4 сезона «Супергерл»
Американский пришелец
Сезон 4 / Серия 1 14 октября 2018
Последствие
Сезон 4 / Серия 2 21 октября 2018
Человек из стали
Сезон 4 / Серия 3 28 октября 2018
Ахимса
Сезон 4 / Серия 4 4 ноября 2018
Потерянный паразит
Сезон 4 / Серия 5 11 ноября 2018
Призыв к действию
Сезон 4 / Серия 6 18 ноября 2018
Падший ангел
Сезон 4 / Серия 7 25 ноября 2018
Банкер-Хилл
Сезон 4 / Серия 8 2 декабря 2018
Иные миры. Часть 3
Сезон 4 / Серия 9 11 декабря 2018
Подозрительные умы
Сезон 4 / Серия 10 20 января 2019
Кровавая память
Сезон 4 / Серия 11 27 января 2019
Зверинец
Сезон 4 / Серия 12 17 февраля 2019
Что смешного в истине, справедливости и американском пути?
Сезон 4 / Серия 13 3 марта 2019
Встать и высказаться
Сезон 4 / Серия 14 10 марта 2019
О где же ты, брат?
Сезон 4 / Серия 15 17 марта 2019
Дом Л
Сезон 4 / Серия 16 24 марта 2019
Всё о Еве
Сезон 4 / Серия 17 31 марта 2019
Преступление и наказание
Сезон 4 / Серия 18 21 апреля 2019
Американская Сновидица
Сезон 4 / Серия 19 28 апреля 2019
Настоящая мисс Тессмахер, пожалуйста, встаньте
Сезон 4 / Серия 20 5 мая 2019
Красная заря
Сезон 4 / Серия 21 12 мая 2019
Поиски мира
Сезон 4 / Серия 22 19 мая 2019
О чем серия

В 4 сезоне 22 серии сериала «Супергерл» Лекс вызывает свою сестру и Лиллиан в Белым дом, где уже успел хорошо устроиться. Параллельно Кара понимает, что у нее появился шанс избавиться от противника. Она может сделать это с помощью западной прессы.

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