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Награды и номинации «Форс-мажоры»

Вся информация о сериале
Премия Гильдии киноактеров США 2012 Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
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Пока в мире собирает «Одиссея», россияне штурмуют кинотеатры из-за новинки со Стояновым — уже вторые выходные подряд №1 в прокате
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