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Награды и номинации «Наследники»

Вся информация о сериале
Золотой глобус 2024 Золотой глобус 2024
Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role on Television
Победитель
Best Performance by a Female Actor in a Television Series, Drama
Победитель
Best Television Series, Drama
Победитель
Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Drama
Победитель
Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role on Television
Номинант
 Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Drama
Номинант
 Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role on Television
Номинант
 Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Drama
Номинант
 Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role on Television
Номинант
Золотой глобус 2022 Золотой глобус 2022
Лучшая драма
Победитель
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
 Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2020 Золотой глобус 2020
Лучшая драма
Победитель
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2020 Золотой глобус 2020
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Лучший драматический сериал
Победитель
Лучший актёр в драматическом сериале
Победитель
Лучшая актриса в драматическом сериале
Победитель
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Победитель
Лучшая режиссура драматического сериала
Победитель
Outstanding Writing for a Drama Series
Победитель
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
 Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
 Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
 Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
 Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
 Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
 Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
 Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
 Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
 Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
 Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
 Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
 Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
 Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Номинант
 Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
 Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Номинант
 Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary Program (One Hour or More)
Номинант
 Outstanding Picture Editing for a Drama Series
Номинант
 Outstanding Picture Editing for a Drama Series
Номинант
 Outstanding Picture Editing for a Drama Series
Номинант
 Outstanding Contemporary Costumes for a Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Лучший драматический сериал
Победитель
Лучший драматический сериал
Победитель
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Победитель
Outstanding Writing for a Drama Series
Победитель
Outstanding Casting for a Drama Series
Победитель
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
 Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
 Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
 Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
 Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
 Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
 Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
 Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
 Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
 Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
 Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
 Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
 Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
 Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
 Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
 Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
 Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary Program (One Hour or More)
Номинант
 Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Номинант
 Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Номинант
 Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Номинант
 Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary Program (One Hour or More)
Номинант
 Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Номинант
 Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Номинант
 Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Лучший драматический сериал
Победитель
Лучший драматический сериал
Победитель
Лучший актёр в драматическом сериале
Победитель
Лучшая режиссура драматического сериала
Победитель
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Победитель
Outstanding Writing for a Drama Series
Победитель
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Победитель
Outstanding Casting for a Drama Series
Победитель
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
 Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
 Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
 Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
 Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
 Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
 Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
 Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
 Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Номинант
 Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Номинант
 Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary Program (One Hour or More)
Номинант
 Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary Program (One Hour or More)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Лучшая оригинальная главная вступительная музыкальная тема
Победитель
Outstanding Writing for a Drama Series
Победитель
Outstanding Writing for a Drama Series
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
 Лучший драматический сериал
Номинант
 Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
 Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
 Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
 Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
BAFTA 2024 BAFTA 2024
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
P&O Cruises Memorable Moment
Номинант
 Лучшая женская роль второго плана
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
 Writer, Drama
Номинант
 International
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Writer, Drama
Номинант
 International
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019
Best International Series
Победитель
BAFTA 2020 BAFTA 2020
International
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2024 Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
 Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
 Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
 Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2022 Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
 Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
 Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
 Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
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