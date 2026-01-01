Старые дырявые штаны не рву на тряпки, а забираю на дачу: 5+ вариантов использования на огороде и в гараже удивляют даже соседей

Пару чайных ложек на ведро воды — и грязь с пола отвалится комьями (а про пыль забудете на целую неделю)

Даже ржавое и дырявое ведро — не мусор: дачники нашли 7+ клевых применений для участка — красиво, стильно и бесплатно

Этот сериал Netflix вышел ровно 10 лет назад, но в России до сих пор – №1: за полгода его смотрели чаще «Ландышей» и «Первого отдела»

«Счастливы вместе», пока не увидели результат теста: угадаете российские ситкомы по цитатам?

Россия-1 внезапно сняла с эфира главный хит этого лета — сериал, что «возбудил киносообщество не хуже "Мастера и Маргариты"»

Тот самый тест на знание цитат из «Мюнхгаузена»: 6 из 6 набрал бы только сам барон

Самый дикий рецепт пытались запретить зоозащитники, но все бестолку: в этом сериале Showtime его выдали с потрохами

«Пасть порву, моргалы выколю, если не пройдете этот тест по "Джентльменам удачи"!»: даже фанаты ошибаются на этих вопросах

Осторожно, возможны осадки в виде советской классики: сможете набрать 6/6 в этом «погодном» тесте по фильмам СССР?