Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Субура: Кровь на улицах Сезоны Сезон 3 Актеры и роли

Актёры 3 сезона сериала «Субура: Кровь на улицах» (2020)

Актеры сериала «Субура: Кровь на улицах» Вся информация о сериале
Алессандро Борги
Алессандро Борги Alessandro Borghi
Aureliano Adami
Джакомо Феррара Giacomo Ferrara
Филиппо Нигро
Филиппо Нигро Filippo Nigro
Amedeo Cinaglia Адамо Дионизи
Адамо Дионизи Adamo Dionisi
Manfredi Anacleti Франческо Аквароли
Франческо Аквароли Francesco Acquaroli
Samurai Клаудия Джерини
Клаудия Джерини Claudia Gerini
Sara Monaschi Карлотта Антонелли
Карлотта Антонелли Carlotta Antonelli
Paola Sotgiu
Федерика Сабатини Federica Sabatini
Альберто Кракко Alberto Cracco
Марция Убальди Marzia Ubaldi
Алессандро Бернардини Alessandro Bernardini
Роза Дилетта Росси Rosa Diletta Rossi
Antonio Bannò
Вишневые листья больше не жгу: собираю и пихаю в морозилку пакетами – зимой зову соседей и родню
В августе скупаю губки в Fix Price пачками, но посуду ими не мою: нашла 7 применений для дома и дачи
После 60 лет эти 5 опор важнее детей и внуков: что помогает сохранять ясную голову и богатырское здоровье долгожителям
Не Фродо и не Арагорн: кого Толкин на самом деле называл главным героем «Властелина колец» — в фильмах все исказили
Этому детективу СССР уже 40+ лет, а он смотрится на одном дыхании: «включаешь на 5 минут – и уже не хочется уходить»
Смерть генерала МВД помогла «Месту встречи» выйти на экраны СССР — Говорухин не скрывал: «Все свалили на покойного»
Эти 5 фэнтези-сериалов стали бы великими, как «Игра престолов», но их закрыли на полуслове: продолжения нет, а посмотреть все равно стоит
Пересматривала «Семнадцать мгновений» раз 5 — и только на 6-й заметила странную нашивку на форме Мюллера: ее там быть не должно
«Одиссея», конечно, крута, но историки бы поспорили: зато эти 3 фильма хвалят за достоверность – у всех 7.7+ на IMDb
«В бой идут одни старики», а в тест – фанаты фильма: на 5 вопросов о нем ответят только знатоки
«Думаю, в краже ребёнка замешаны дед и бабка»: зрители обсуждают 6 серию «Похищения» и строят всё более странные теории
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше