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Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Субура: Кровь на улицах
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Актеры и роли
Актёры 3 сезона сериала «Субура: Кровь на улицах» (2020)
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Актеры и роли
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Актеры сериала «Субура: Кровь на улицах»
Вся информация о сериале
Алессандро Борги
Alessandro Borghi
Aureliano Adami
Джакомо Феррара
Giacomo Ferrara
Филиппо Нигро
Filippo Nigro
Amedeo Cinaglia
Адамо Дионизи
Adamo Dionisi
Manfredi Anacleti
Франческо Аквароли
Francesco Acquaroli
Samurai
Клаудия Джерини
Claudia Gerini
Sara Monaschi
Карлотта Антонелли
Carlotta Antonelli
Paola Sotgiu
Федерика Сабатини
Federica Sabatini
Альберто Кракко
Alberto Cracco
Марция Убальди
Marzia Ubaldi
Алессандро Бернардини
Alessandro Bernardini
Роза Дилетта Росси
Rosa Diletta Rossi
Antonio Bannò
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