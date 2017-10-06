Субура: Кровь на улицах 2017 - 2020 6 серия 1 сезон
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Все серии 1 сезона «Субура: Кровь на улицах»
21 день
Сезон 1 / Серия 16 октября 2017
Плебеи и аристократы
Сезон 1 / Серия 26 октября 2017
Бешеные псы
Сезон 1 / Серия 36 октября 2017
Приятного аппетита
Сезон 1 / Серия 46 октября 2017
Волчица
Сезон 1 / Серия 56 октября 2017
Чеснок, масло и перец чили
Сезон 1 / Серия 66 октября 2017
Последний клиент
Сезон 1 / Серия 76 октября 2017
Изменения
Сезон 1 / Серия 86 октября 2017
Темень
Сезон 1 / Серия 96 октября 2017
Наверное, это сон
Сезон 1 / Серия 106 октября 2017
О чем серия
В 1 сезоне 6 серии сериала «Субура: Кровь на улицах Рима» в то время, как Чиналья входит в роль сурового политика, Теодозиу решается на крайние меры. Аурелиано заставляет Сару пойти на соглашение, но она решает обернуть все в свою пользу.
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