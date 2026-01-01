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Киноафиша Сериалы Субура: Кровь на улицах Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Субура: Кровь на улицах» (2017)

Актеры сериала «Субура: Кровь на улицах» Вся информация о сериале
Алессандро Борги
Алессандро Борги Alessandro Borghi
Aureliano Adami
Джакомо Феррара Giacomo Ferrara
Эдуардо Вальдарнини Eduardo Valdarnini
Франческо Аквароли
Франческо Аквароли Francesco Acquaroli
Samurai Филиппо Нигро
Филиппо Нигро Filippo Nigro
Amedeo Cinaglia Клаудия Джерини
Клаудия Джерини Claudia Gerini
Sara Monaschi
Федерико Точчи Federico Tocci
Барбара Чичиарелли Barbara Chichiarelli
Адамо Дионизи
Адамо Дионизи Adamo Dionisi
Manfredi Anacleti
Ренато Маркетти Renato Marchetti
Герасимос Скиадаресис Gerasimos Skiadaressis
Lorena Cesarini
Карлотта Антонелли
Карлотта Антонелли Carlotta Antonelli
Элизабетта Де Пало Elisabetta De Palo
Paola Sotgiu
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