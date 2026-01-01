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Субура: Кровь на улицах
Сезоны
Сезон 1
Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Субура: Кровь на улицах» (2017)
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
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Трейлеры
Места съёмок
Актеры сериала «Субура: Кровь на улицах»
Вся информация о сериале
Алессандро Борги
Alessandro Borghi
Aureliano Adami
Джакомо Феррара
Giacomo Ferrara
Эдуардо Вальдарнини
Eduardo Valdarnini
Франческо Аквароли
Francesco Acquaroli
Samurai
Филиппо Нигро
Filippo Nigro
Amedeo Cinaglia
Клаудия Джерини
Claudia Gerini
Sara Monaschi
Федерико Точчи
Federico Tocci
Барбара Чичиарелли
Barbara Chichiarelli
Адамо Дионизи
Adamo Dionisi
Manfredi Anacleti
Ренато Маркетти
Renato Marchetti
Герасимос Скиадаресис
Gerasimos Skiadaressis
Lorena Cesarini
Карлотта Антонелли
Carlotta Antonelli
Элизабетта Де Пало
Elisabetta De Palo
Paola Sotgiu
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