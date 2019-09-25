В 1 сезоне 6 серии сериала «Стамптаун» бывший молодой человек Декс, ставший популярным музыкантом, появляется в городе – здесь у него запланирован концерт. Сыщица вынуждена оказать ему помощь и защитить от загадочного преследователя.
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