Как Боков превратился в Волкова: фанаты вычислили связь между «Фишером» и «Аутсорсом»

Хюррем все равно пила: за что султан Сулейман из «Великолепного века» запретил кофе

Почему Протомолекула выбрала Холдена? У героя «Пространства» не было выбора

Эта дорама с рейтингом 7,2 на IMDb затягивает с первой серии: ее называют более правдоподобной версией «Игры в кальмара»

«Милая. Значит уродина»: 6 колких цитат из «Великой красоты» Соррентино — вспоминаем в честь 12-летия фильма

В новом Sci-Fi по Кингу покажут реинкарнацию самых жутких персонажей «Сияния»: двое из ларца, одинаковых с лица

«Черт попутал»: одна из худших ролей Леонова — актер умер вскоре после просмотра черновой версии фильма

На звание лучшего аниме 2025 года претендуют 5 потрясающих тайтлов: «Поднятие уровня» и «Монолог фармацевта» в список так и не попали

«Точно снимал Бертон?!»: зрители в пух и прах разнесли экранизацию этой книги — лучше прочитать, чем включать фильм

Вырезали все вплоть до постельной сцены: одну из лучших ролей Высоцкого загубила цензура СССР — актер после этого невзлюбил сам фильм