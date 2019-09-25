Если после «Первого отдела» и «Невского» вы искали достойный сериал — вот он: у него редкий 100% рейтинг критиков и шикарные отзывы

А что за форма у Голощекина в сериале «Граница. Таежный роман»? И почему он в ней ходит все время?

Защищает хуже картона, но смотрится круто: что не так с броней штурмовиков в «Звездных войнах» — киноляп или так задумано?

Ремейк классики Меньшова с Сергеем Зверевым, «наш Marvel» и рэп-баттлы: «Киноафиша» называет 3 самых ожидаемых российских сериала осени

Эта дорама с рейтингом 7,2 на IMDb затягивает с первой серии: ее называют более правдоподобной версией «Игры в кальмара»

«Черт попутал»: одна из худших ролей Леонова — актер умер вскоре после просмотра черновой версии фильма

В новом Sci-Fi по Кингу покажут реинкарнацию самых жутких персонажей «Сияния»: двое из ларца, одинаковых с лица

Вырезали все вплоть до постельной сцены: одну из лучших ролей Высоцкого загубила цензура СССР — актер после этого невзлюбил сам фильм

В сцене после титров «Фантастической четверки» появился Доктор Дум: объясняем, почему он начал путь в MCU с хищения

«Точно снимал Бертон?!»: зрители в пух и прах разнесли экранизацию этой книги — лучше прочитать, чем включать фильм