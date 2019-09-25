В 1 сезоне 12 серии сериала «Стамптаун» Декс обзавелась другом в лице своего нового клиента, который является учредителем мужского стриптиз-клуба. У него загадочным образом пропадают денежные средства. Грей по-прежнему оказывает помощь Хоффману.
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