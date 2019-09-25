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Киноафиша Сериалы Стамптаун Сезоны Сезон 1 Серия 12

Стамптаун 2019 - 2020 12 серия 1 сезон

7.9 Оцените
10 голосов
Забудь, Декс, это Стамптаун
Сезон 1 / Серия 1 25 сентября 2019
Упущенные связи
Сезон 1 / Серия 2 2 октября 2019
Сыск Рип-сити
Сезон 1 / Серия 3 9 октября 2019
Семейные узы
Сезон 1 / Серия 4 16 октября 2019
Плохие алиби
Сезон 1 / Серия 5 30 октября 2019
Декс, наркотики и рок-н-ролл
Сезон 1 / Серия 6 6 ноября 2019
Ноябрьский сюрприз
Сезон 1 / Серия 7 20 ноября 2019
Другая женщина
Сезон 1 / Серия 8 4 декабря 2019
Образование Декс
Сезон 1 / Серия 9 11 декабря 2019
Оценка ситуации не изменилась
Сезон 1 / Серия 10 8 января 2020
Яростное прошлое
Сезон 1 / Серия 11 15 января 2020
Грязные деньги Декс
Сезон 1 / Серия 12 22 января 2020
Фактор Декс
Сезон 1 / Серия 13 5 февраля 2020
Пока Декс не разлучит нас
Сезон 1 / Серия 14 12 февраля 2020
Любой ценой: Хроники Конрада Костаса
Сезон 1 / Серия 15 19 февраля 2020
На фронте Декс без перемен
Сезон 1 / Серия 16 4 марта 2020
Декс-Файлы
Сезон 1 / Серия 17 18 марта 2020
Все к Декс!
Сезон 1 / Серия 18 25 марта 2020
О чем серия

В 1 сезоне 12 серии сериала «Стамптаун» Декс обзавелась другом в лице своего нового клиента, который является учредителем мужского стриптиз-клуба. У него загадочным образом пропадают денежные средства. Грей по-прежнему оказывает помощь Хоффману.

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