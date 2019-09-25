В 1 сезоне 1 серии сериала «Стамптаун» зрители познакомятся и проследуют за главной героиней по имени Декс Парио. Это мужественная, упрямая женщина, ветеран военных действий в Афганистане. Теперь она занимается частным сыском в Портленде.
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