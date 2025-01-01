Меню
[говоря своей протезу] Чёрт! Почему я всегда снимаю тебя, прежде чем вспомню, что надо выйти пописать?
[он тянется за кружкой и писает в неё]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Коремон разговаривает с водителем Лулы]
Нико Коловас-Джонс
Она жила в мире, который действительно чертовски тяжелый. У нас было много общего.
Коремон Страйк
Например?
Нико Коловас-Джонс
Оба смешанной расы, к примеру. Мой папа киприот из Суонси, а мама — выходка с Западной Индии.
Коремон Страйк
[с иронией] Должно быть, это была тихая свадьба.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Том Бёрк
Tom Burke
Дэвид Крисанту
David Avery
Netflix бросил вызов «Йеллоустоуну»: в вестерне «Покинутые» две семьи связаны преступлением, тайной и землей с серебром — и тут начинается битва
В октябре — целая куча горячих премьер: 7 лучших сериалов, которые выйдут в этом месяце
Месть Асиля и возвращение Чимен: спойлеры к «Клюквенному щербету» вновь соберут Уналов за одним столом
Их битва будет легендарной: «Кайдзю № 8» закроют в третьем сезоне, вот когда выйдет финал задорного аниме
«Я написал сценарий и снял»: Тарантино достал с полки забытую версию «Убить Билла» — первоначальную задумку покажут в кино
«Рай основан на чудовищной лжи»: ИИ предложил 3 продолжения «Интерстеллара» от Скорсезе, Тарантино и Нолана-младшего — каждое «взрывает» мозг
Глотайте пыль за Сон Джин-ву: продолжение «Поднятия уровня» побьет все рекорды «Истребителя демонов», но лишь при одном условии
Оценки выше, чем у «Трех богатырей»: забытый российский мульт в США полюбили сильнее, чем у нас — для детей, но на взрослые темы
Цензура такая, что советскому кино и не снилась: Стивену Кингу покорился уникальный антирекорд — внукам не похвастаешься
Сопли-динамит и клоун-обжора: во 2 сезоне «Ван-Пис» покажут целых 7 новых дьявольских фруктов — составили рейтинг от лучших к худшим
«Ошибки устанешь перечислять»: историки поставили клеймо на распиаренной исторической драме с Хабенским — «Это фейк!»
