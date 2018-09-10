В 1 сезоне 8 серии сериала «Незнакомцы» Джона с Лау пытаются найти защиту в консульстве. Мужчина убеждает журналиста опубликовать его историю, чтобы привлечь виновных к ответу. Но кто же является настоящим заказчиком убийства нескольких человек?
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