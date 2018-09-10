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Киноафиша Сериалы Незнакомцы Сезоны Сезон 1 Серия 6

Незнакомцы 2018 6 серия 1 сезон

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Серия 1
Сезон 1 / Серия 1 10 сентября 2018
Серия 2
Сезон 1 / Серия 2 17 сентября 2018
Серия 3
Сезон 1 / Серия 3 24 сентября 2018
Серия 4
Сезон 1 / Серия 4 1 октября 2018
Серия 5
Сезон 1 / Серия 5 8 октября 2018
Серия 6
Сезон 1 / Серия 6 15 октября 2018
Серия 7
Сезон 1 / Серия 7 22 октября 2018
Серия 8
Сезон 1 / Серия 8 29 октября 2018
О чем cерия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Незнакомцы» Джона наконец-то выясняет, кто стоит за убийством жены. Кай заплатил ей пять миллионов долларов за некую услугу, но решил забрать деньги обратно. Вскоре его находят в тюрьме мертвым. Неизвестные похищают Лау.

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