В 1 сезоне 6 серии сериала «Незнакомцы» Джона наконец-то выясняет, кто стоит за убийством жены. Кай заплатил ей пять миллионов долларов за некую услугу, но решил забрать деньги обратно. Вскоре его находят в тюрьме мертвым. Неизвестные похищают Лау.
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