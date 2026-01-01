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Актёры 1 сезона сериала «Очень странные дела» (2016)
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Актеры сериала «Очень странные дела»
Вся информация о сериале
Вайнона Райдер
Winona Ryder
Joyce Byers
Дэвид Харбор
David Harbour
Финн Вулфхард
Finn Wolfhard
Mike Wheeler
Милли Бобби Браун
Millie Bobby Brown
Гейтен Матараццо
Gaten Matarazzo
Dustin Henderson
Калеб МакЛафлин
Caleb McLaughlin
Lucas Sinclair
Наталия Дайер
Natalia Dyer
Nancy Wheeler
Чарли Хитон
Charlie Heaton
Jonathan Byers
Кара Буоно
Cara Buono
Karen Wheeler
Мэттью Модайн
Matthew Modine
Dr. Martin Brenner
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