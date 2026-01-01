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Актёры 1 сезона сериала «Врата Штейна» (2011)
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Актеры сериала «Врата Штейна»
Вся информация о сериале
Мамору Мияно
Mamoru Miyano
Rintarou Okabe
Асами Имаи
Asami Imai
Kurisu Makise
Кана Ханадзава
Kana Hanazawa
Mayuri Shiina
Саори Гото
Saori Gotō
Moeka Kiryuu
Секи Томокадзу
Seki Tomokazu
Itaru Hashida
Масаки Тэрасома
Masaki Terasoma
Ю Кобаяси
Yu Kobayashi
Ruka Urushibara
Эшли Бёрч
Ashly Burch
Mayuri Shiina
Юкари Тамура
Yukari Tamura
Suzuha Amane
Аяно Ямамото
Ayano Yamamoto
Халко Момой
Haruko Momoi
Hiroshi Tsuchida
Naoko Sakakibara
Трина Нисимура
Trina Nishimura
Kurisu Makise
Минору Сираиси
Minoru Shiraishi
Идзуми Савада
Izumi Sawada
Takuya Satô
Марико Хонда
Mariko Honda
Черами Ли
Cherami Leigh
Suzuha Amane
Tyson Rinehart
Синъя Фукумацу
Shin'ya Fukumatsu
Тоа Юкинари
Toa Yukinari
Iori Nomizu
Черами Ли
Cherami Leigh
Кодзи Такэда
Kôji Takeda
Коллин Клинкенберд
Colleen Clinkenbeard
Дж. Майкл Татум
J. Michael Tatum
Rintarou Okabe
Джон Бургмейер
John Burgmeier
Трина Нисимура
Trina Nishimura
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