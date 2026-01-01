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Актёры 1 сезона сериала «Врата Штейна» (2011)

Актеры сериала «Врата Штейна» Вся информация о сериале
Мамору Мияно
Мамору Мияно Mamoru Miyano
Rintarou Okabe
Асами Имаи Asami Imai
Kurisu Makise Кана Ханадзава
Кана Ханадзава Kana Hanazawa
Mayuri Shiina
Саори Гото Saori Gotō
Moeka Kiryuu Секи Томокадзу
Секи Томокадзу Seki Tomokazu
Itaru Hashida
Масаки Тэрасома Masaki Terasoma
Ю Кобаяси
Ю Кобаяси Yu Kobayashi
Ruka Urushibara Эшли Бёрч
Эшли Бёрч Ashly Burch
Mayuri Shiina Юкари Тамура
Юкари Тамура Yukari Tamura
Suzuha Amane
Аяно Ямамото Ayano Yamamoto
Халко Момой Haruko Momoi
Hiroshi Tsuchida
Naoko Sakakibara
Трина Нисимура Trina Nishimura
Kurisu Makise
Минору Сираиси Minoru Shiraishi
Идзуми Савада Izumi Sawada
Takuya Satô
Марико Хонда Mariko Honda
Черами Ли
Черами Ли Cherami Leigh
Suzuha Amane
Tyson Rinehart
Синъя Фукумацу
Синъя Фукумацу Shin'ya Fukumatsu
Тоа Юкинари Toa Yukinari
Iori Nomizu
Черами Ли
Черами Ли Cherami Leigh
Кодзи Такэда Kôji Takeda
Коллин Клинкенберд
Коллин Клинкенберд Colleen Clinkenbeard
Дж. Майкл Татум
Дж. Майкл Татум J. Michael Tatum
Rintarou Okabe Джон Бургмейер
Джон Бургмейер John Burgmeier
Трина Нисимура Trina Nishimura
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