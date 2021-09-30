В 5 сезоне 6 серии сериала «Пожарная часть 19» все герои собираются вместе, чтобы отпраздновать День благодарения. Герои встречаются и чествуют тех, кого они потеряли в этом году — доблестных коллег, родственников и близких друзей.
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