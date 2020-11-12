В 4 сезоне 9 серии сериала «Пожарная часть 19» отношения Вик и Трэвиса проходят проверку на прочность. Они отвечают на просьбы о помощи двух близких приятелей, которые испытывают потребность в них. Джек осознает, что он имеет влияние на Маркуса.