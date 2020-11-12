В 4 сезоне 8 серии сериала «Пожарная часть 19» личная жизнь Вик становится сложнее после того, как ей становится известен ужасающий секрет. В это время Энди огорчается в связи с тем, что Салливан намерено влияет на его репутацию в негативном ключе.