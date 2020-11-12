В 4 сезоне 7 серии сериала «Пожарная часть 19» численность людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, растет. Это усложняет работу членам команды. Трэвис больше не общается с родственниками. Пожарным предстоит пообщаться с сумасшедшим.