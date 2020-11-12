В 4 сезоне 6 серии сериала «Пожарная часть 19» Карина и Делука гонятся за женщиной, которая подозревается в работорговле. Подозреваемая скрывается. Доктор не намерен спускать все с рук обманщице, которая сделала из него обезумевшего.
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