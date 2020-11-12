В 4 сезоне 5 серии сериала «Пожарная часть 19» Энди и Салливан смогли наладить контакт. Бену предстоит пережить тяжелую утрату, Джек и Инара сближаются. В это время члены команды отправляются помогать матери, которая оказалась в трудном положении.
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