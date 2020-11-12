В 4 сезоне 2 серии сериала «Пожарная часть 19» Энди взял выходной, чтобы выяснить отношения с членами своей семьи. Майя и Карина пытаются всеми силами поддерживать связь. Ограничения, связанные с пандемией, не позволяют им видеться друг с другом.
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