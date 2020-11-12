В 4 сезоне 15 серии сериала «Пожарная часть 19» Вик оказывает моральную поддержку своим родителям, которые пережили очень тяжелую утрату. У них давно назрела исповедь относительно того, как непросто быть обладателем темного цвета кожи в США.