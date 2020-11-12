В 4 сезоне 13 серии сериала «Пожарная часть 19» протестные акции, связанные с расправой над темнокожим, приобрели национальный массовый характер и вылились на улицы. Перед Беном и Дином встают непростые задачи после банкета Коалиции черных бойцов.